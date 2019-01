Statsadvokat ber ofre melde seg etter overgrepsanklager mot R. Kelly

Utenriks

I dokumentaren «Surviving R. Kelly» forteller flere angivelige ofre om at de skal ha blitt utsatt for overgrep av R&B-rapperen R. Kelly.

Statsadvokat Kim Foxx i Chicago, Kellys hjemby, ber ofte og vitner om å melde seg til dem eller til politiet. Ifølge Foxx skal statsadvokatens kontor ha fått flere telefoner om anklagene i dokumentarene, hvor noen av dem skal ha kommet fra Chicago-området.

– Etterforskning i Georgia

Ifølge kjendisnettstedet TMZ har myndighetene i Georgia innledet etterforskning mot artisten som følge av dokumentaren.

Foxx har derimot har ingen aktiv etterforskning på gang og sier det vil kreve ofre og vitner.

Ifølge en rapport fra politiet i Stockbridge i Georgia fortalte Timothy Savage til politiet 3. januar i år at Don Russel, R. Kellys manager, tekstet ham og sa at det var best for ham og hans familie om dokumentaren ikke ble sendt. Savage og kona medvirker i dokumentaren, skriver nyhetsbyrået AP.

Kellys advokat Steve Greensberg sier til AP at dokumentaren er falsk, og at den er «enda en runde med historier» som blir bruk til å «fylle TV-sendingene».

På telefon

Russell skal ha ringt Savage mens en politimann var til stede. Savage skal så ha satt telefonen på høyttaler. Under samtalen anklager Russell Savage for å lyve til Lifetime, som har produsert dokumentaren, og sa at dersom Savage fortsatt kommer til å støtte dokumentaren, kommer Russell og Kelly til å komme med informasjon som viser at Savage lyver.

Dokumentarserien ble sendt på lufta i starten av januar og handler om artistens historie og anklager om at han skal ha seksuelt misbrukt kvinner og jenter. R. Kelly nekter for alle anklager.

