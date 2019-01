Veteran fra USAs marine fengslet i Iran

Utenriks

Michael R. Whites mor, Joanne, ble for tre uker siden informert om at hennes sønn var i live og at han er fengslet i Iran, skriver New York Times. Det er ukjent hvorfor 46 år gamle White er fengslet.

Joanne meldte sønnen savnet etter at han aldri gikk på flyet som skulle ta ham fra Iran til USA via De forente arabiske emirater 27. juli i fjor.

– Alt jeg vet er at han er i live, og at Sveits har sendt inn en forespørsel om et konsulært besøk, sier White. Sveits ivaretar USAs diplomatiske interesser i Iran, ettersom USA ikke har hatt diplomatiske forbindelser med landet på fire tiår.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor avisen at en amerikansk statsborger er fengslet i Iran, men ønsker ikke å gi ytterligere detaljer.

Ifølge Joanne har sønnen vært i Iran for å besøke kjæresten rundt fem til seks ganger.

