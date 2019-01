Eldre deler i større grad falske nyheter i USA

Utenriks

Studien er publisert i Science Advance. Den har fulgt 2.711 Facebook-brukere gjennom presidentvalgkampen i 2016. Etter valget sa 49 prosent av dem seg villige til å dele sine profildata.

Forskerne fra Princeton University og New York University har sammenlignet ulike artikler opp mot en rekke internettsider, som respondentene har delt på Facebook.

Flere eldre

I studien framkommer det at mindre enn 8,5 prosent av personene har delt en internettartikkel som inneholder falske nyheter. Men av dem som delte falske nyheter, var det en større andel eldre, som i tillegg definerer seg selv for å være på den konservative siden av den politiske skalaen.

Uavhengig av politisk tilhørighet deler eldre over 65 år nesten sju ganger så mange artikler fra «fake news»-nettsteder som dem som er mellom 18 og 29 år.

– Ingen andre demografiske kjennetegn enn alder ser ut til å ha en varig effekt på å dele falske nyheter, skriver forskerne bak studien, som er ledet av professor i politikk Andrew Guess ved Princeton University.

Mer om Trump

Ifølge forskerne kan det være mulig at en stor del amerikanere i 60-årene mangler nødvendig digital forståelse til å avgjøre artiklers pålitelighet.

Selv om studien fant at republikanere i større grad enn demokrater deler falske nyheter, kan dette også bli forklart med at mange av de falske artiklene under valgkampen omhandlet president Donald Trump.

