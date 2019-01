Utenriks

– Seks personer er kjørt til sykehus for undersøkelse. Andre sjekkes av redningspersonell på stedet, opplyser Københavns Vestegns politi.

Myndighetene har sperret av et område i en radius på 100 meter etter utslippet som fant sted klokken 12 torsdag.

– Alt tyder på at det er et uhell. Helsemyndighetene anbefaler at dem som føler ubehag etter å ha vært i svømmehallen tidligere i dag, ringer akuttelefonen, skriver politiet på Twitter.

(©NTB)