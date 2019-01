Snøen fortsetter å lave ned over Østerrike

Utenriks

En 16 år gammel gutt fra Østerrike mistet livet i et snøskred i St. Anton am Arlberg da han var på skitur med familien onsdag. I nabolandet Slovenia omkom en 37 år gammel mann i et snøskred i Malá Fatra-fjellene, og i Aying nær München i Tyskland døde en sju år gammel gutt da et tre, trolig tynget ned av mye snø, falt over ham.

Dermed er minst 17 personer omkommet i forbindelse med snøvær og skred i Europa den siste uken.

Flere jernbanelinjer i Alpene er stengt på grunn av snømengdene, og biler og lastebiler har stått fast i flere timer på en motorvei sørvest i Tyskland. I deler av Bayern har skoler holdt stengt.

I Østerrike er veier stengt en rekke steder, men i Galtür vest i landet, der et stort skred gikk i 1999 og tok 31 liv, har innbyggerne nå forbindelser til omverdenen igjen etter å ha vært isolert.

Østerrikes turistminister Elisabeth Köstinger sier at det «på de fleste skiutfartssteder ikke er grunn til bekymring så lenge folk følger reglene og ikke går utenfor de sikre løypene».

Landets kringkaster ORF melder at været er ventet å roe seg fredag, men det er ventet tungt snøfall igjen søndag.

Også Tsjekkia er berørt av kraftig snøfall i grenseområdene mot Tyskland og Østerrike, og rundt 9.000 husstander var uten strøm torsdag.

På Svalbard er over 100 personer evakuert på grunn av storm og stor snøskredfare, og i Sverige har landets meteorologiske institutt sendt ut varsel om storm og tungt snøfall i den nordlige delen av landet.

(©NTB)