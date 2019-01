Strid om hvem som vant Kongos presidentvalg

Utenriks

Kongo håper på landets første fredelige maktskifte siden uavhengigheten i 1960, men mange frykter at det historiske resultatet skal føre til ny uro etter påstander om at feil vinner er utropt.

Den forventede valgvinneren Martin Fayulu ble uventet knust av opposisjonens andre kandidat Felix Tshisekedi. Fayulu var raskt ute og avviste resultatet.

– Disse resultatene har ingenting å gjøre med virkeligheten ved valgurnene, uttalte han.

Oppsiktsvekkende nok har også Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian gått ut og bestridt resultatet.

– Det ser absolutt ut til at det foreløpige resultatet ikke stemmer overens med de virkelige resultatene, sier Le Drian.

Ber Kirken protestere

Han viste til at Den katolske kirken i Kongo, som har hatt 40.000 valgobservatører på plass under valget, og har gjort sin egen opptelling, kom fram til at Fayulu er valgets vinner. Flere meningsmålinger de siste dagene har vist det samme.

Men valgkommisjonen kunngjorde torsdag at Tshisekedi fikk flest stemmer – 7 millioner, mens Fayulu fikk 6,3 millioner stemmer. Regjeringen og avtroppende president Joseph Kabilas håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani Shadary fikk 4,3 millioner stemmer.

Forretningsmannen Fayulu ber den mektige katolske kirken om å bestride resultatet. Kirken uttalte forrige uke at de hadde utropt «en klar vinner». men uten å nevne navn. I Kongo er det forbudt for andre enn valgkommisjonen å kunngjøre resultater.

Glede i gatene

En æra er uansett over i Kongo, der president Joseph Kabila omsider må gå av etter 18 år ved makten og gjentatte utsettelser.

I hovedstaden Kinshasa tok folk til gatene og danset i glede over valget og at Kabila endelig trer til side.

Mange frykter imidlertid at det omstridte valgresultatet vil føre til uro og voldshandlinger. FNs generalsekretær António Guterres oppfordrer alle parter til å unngå vold i kjølvannet av valget.

Det er kommet flere meldinger om uregelmessigheter i forbindelse med valget i det enorme landet med over 80 millioner innbyggere. Offentliggjøringen av resultater er også utsatt en rekke ganger, og myndighetene forbereder seg på protester.

Torsdag var det et stort oppbud av politi, utstyr med vannkanoner, i hovedstaden Kinshasa, der Tshisekedis tilhengere er i full gang med feiringen.

Mistenkes for Kabila-avtale

Tshisekedi er sønn av den avdøde opposisjonslederen Etienne, men han regnes selv som relativt uerfaren og var ikke spådd seier i valget.

Tshisekedi avviser anklager om at han de siste dagene har inngått en hemmelig avtale med Kabilas regjering. 55-åringen gikk til valg med løfter om å bekjempe korrupsjon og fattigdom og sørge for stabilitet i landet.

Menneskerettighetsorganisasjonen The Enough Project advarer om at valgresultatet kan bli utfordret.

– De offisielle resultatene bør sammenlignes med resultatet av Kirkens opptelling, og det bør skje en uavhengig opptelling av resultatene fra hvert eneste valglokale, sier visedirektør Sasha Lezhnev.

– Hvis det viser seg at resultatet er rigget, og at Kabila faktisk beholder makten gjennom en avtale på bakrommet, så må verdenssamfunnet følge opp med sanksjoner og økonomisk press, sier Lezhnev.

Joseph Kabila (47) har styrt landet siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001. Han ble gjenvalgt i 2006 og 2011 og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

