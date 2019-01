Telenors datterselskap i Thailand må ut med 2,5 milliarder

Utenriks

Avtalen innebærer at Dtac skal betale 9,51 thailandske baht, rundt 2,5 milliarder kroner, til CAT.

De to selskapene har hatt en mengde tvister gjennom en 27 år lang konsesjonsperiode. Tvistene har primært vært knyttet til tolkingen av innholdet i denne konsesjonsavtalen, heter det i en børsmelding fra Telenor torsdag morgen.

Forliket mellom de to selskapene vil lukke alle tvistene bortsett fra to og vil hindre partene fra å fremme nye krav relatert til konsesjonsavtalen. De to sakene som ikke inngår i avtalen med CAT, er to industritvister relatert til fordeling av inntektene mellom selskapene i tillegg til omkostninger på samtrafikk.

(©NTB)