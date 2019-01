Vergemål i Saudi-Arabia får kritikk etter at kvinne rømte fra landet

Utenriks

Saudiarabiske Rahaf Mohammed al-Qunun befinner seg i Thailand hvor hun har fått status som flyktning etter å ha rømt fra familien, som hun hevder utsatte henne for psykisk og fysisk vold. Kvinnen sier hun vil bli drept av familien dersom hun reiser tilbake, og hennes mannlige verge har anmeldt henne for å reise «uten hans tillatelse».

18-åringens flukt har ført til en debatt på sosiale medier blant unge saudiarabiske kvinner – og menn – om den strenge vergemålspolitikken, skriver nyhetsbyrået AFP.

Alle kvinner i Saudi-Arabia må ha en mannlig verge, som enten kan være en ektemann, far eller en slektning. Disse mennene må formelt gi sin tillatelse før en kvinne kan studere, gifte seg, kjøre bil eller få pass.

– Autoritet over kvinner

– Vergemål gir menn absolutt autoritet over kvinner. Han kan kontrollere henne, fike til henne, slå henne, gjøre hva han vil, og myndighetene vil ikke stoppe ham, sier Bandar, en ung saudiarabisk medisinstudent i en video på Twitter:

– Dette fører til at kvinner drømmer om å leve andre steder, vekk fra der de ble født og oppvokst. Hvorfor? Fordi å leve her kveler dem, fortsetter Bandar.

Qunun har selv gått ut på Twitter mot vergemålspolitikken i Saudi-Arabia.

– Dropp vergemålet, ellers emigrerer vi, alle sammen, skriver hun.

Ahmad Nasser al-Shathri skriver på Twitter at tanken om at kvinnens medfødte ønske er å være hjemmeværende, forhindrer vekst i samfunnet.

– Det saudiarabiske samfunnet har stort sett ikke klart å avfinne seg med en virkelighet hvor kvinner har et like sterkt ønske om selvrealisering, skriver han

Lov, men ikke lov

Kronprins Mohammed bin Salmans gjorde politikken i landet en smule mer liberal i fjor da kvinner for første gang fikk lov til å kjøre bil, fikk lov til å dra på fotballkamper og ta jobber som lå utenfor de tradisjonelle kjønnsrollene.

De siste månedene har mediene i Saudi-Arabia hyllet landets første kvinnelige restaurantsjef, første kvinnelige nyhetsanker og første kvinnelige racerbilkjører. For første gang er også kvinner å se på konserter og sosiale sammenkomster.

Men alt dette får ikke kvinner gjøre uten tillatelse fra en mannlig verge.

Kilder tett på regjeringen sier til AFP de forsøker å endre systemet bit for bit for å hindre et tilbakeslag som vil gjøre landet enda mer konservativt.

Ifølge professor Bessma Momani ved Universitetet i Waterloo i Canada kan sosialt press fra unge personer som Rahaf al-Qunun – som mener at reformene går for sakte – bli en større politisk utfordring enn de religiøse konservative.

(©NTB)