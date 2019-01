277 smittet av omgangssyke på cruiseskip

Utenriks

Cruiseskipet returnerer til Florida i USA fra Jamaica lørdag, én dag tidligere enn planlagt, på grunn av sykdomsutbruddet. Passasjerene får ferien refundert, opplyser Royal Caribbean Cruises.

– Vi tror det riktige er å sende alle hjem tidlig i stedet for at gjestene skal være bekymret for helsen sin, sier cruiserederiets talsperson, Owen Torres. Han sier også at en tidligere retur gir selskapet en dag ekstra til å rengjøre skipet før nye gjester ankommer.

Skipet returnerer til Port Canaveral lørdag. Det seilte fra Florida søndag forrige uke på en sjudagers tur i Karibia.

