Avis: Ukrainere på Trumps innsettelse en del av Mueller-etterforskningen

Bevis på at over ti politikere og forretningstopper fra Ukraina var gjester under innsettelsesseremonien til Donald Trump, hvor noen av dem også deltok på Liberty Ball etterpå, er blitt en del av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, får New York Times opplyst.

Den føderale påtalemyndigheten i USA har avhørt et ukjent antall vitner, som møtte ukrainerne mens de var i USA, om hvordan de kom seg inn på innsettelsesseremonien og den etterfølgende festen, samt hva som ble sagt, får avisen opplyst av personer som har kjennskap til disse avhørene.

Andrij Artemenko, medlem av det ukrainske parlamentet, bekrefter at han har blitt avhørt to ganger. Han deltok på innsettelsesseremonien.

Ukrainerne skal ifølge New York Times ha deltatt på møter på Trump International Hotel med innflytelsesrike kongressmedlemmer fra det republikanske partiet som er nært knyttet til Trump. Mange av ukrainerne skal være prorussiske.

Ifølge avisen har etterforskerne fått indikasjoner på at noen av ukrainerne kom til Washington for innvielsen for å fremme store avtaler, eller «fredsplaner», som er i samsvar med Russlands interesser. Blant annet skal sanksjoner ha vært tema.

