Fakta om regjeringsproblemene i Sverige

Utenriks

* Valget i Sverige ble holdt 9. september. Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst.

* De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

* Verken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven har hittil klart å sondere seg fram til et opplegg Riksdagen kan godta.

* 5. november fikk Kristersson en ny mulighet, og en uke senere gikk Riksdagens leder, talman Andreas Norlén, inn for en regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna fra Alliansen. Forslaget ble nedstemt av Riksdagen.

* 15. november fikk Centern-leder Annie Lööf muligheten, men en uke senere ga hun opp forsøket på å danne regjering på tvers av blokkgrensen.

* 23. november jekket Norlén opp alvoret et hakk og ga regjeringsoppdraget til Löfven. Han forsøkte å få til et blokkoverskridende samarbeid med Centerpartiet, men partiene konstaterte senere at de ikke greide å komme til enighet.

* 12. desember fremmet Norlén likevel forslag om en ny Löfven-regjering, og to dager senere ble Socialdemokraterna-lederen nedstemt i Riksdagen.

* 11. januar melder Aftonbladet at Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna er enige om en politisk avtale og om hvem som skal bli Sveriges nye statsminister. De fire partiene har til sammen 167 representanter i den 349 seter store Riksdagen. De vil dermed være avhengige av støtte fra et annet parti.

* Hvis de folkevalgte stemmer ned fire mulige regjeringskonstellasjoner, blir det utskrevet nyvalg. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning.