Høyesterett opprettholder dom i sak om deling av sexvideo i Danmark

– Det er viktig å få fastslått straffenivået i saker som omhandler digitale sexkrenkelser, sier statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

Uttalelsen kom like etter at dansk Høyesterett hadde besluttet å opprettholde straffen på 40 dagers betinget fengsel for en 20 år gammel mann som i fjor ble dømt for å ha delt en video som viser samleie mellom en 15 år gammel jente og en 15 år gammel gutt.

Videoen ble delt av nærmere 1.000 andre, og saken mot 20-åringen var en del av et større kompleks dansk politi har kalt Operation Umbrella. Høyesterett fant 20-åringen skyldig i brudd på den såkalte barneporno-paragrafen i dansk lov, noe som var prinsipielt viktig ettersom loven i hovedsak handler om voksne som deler overgrepsmateriale av barn.

– Denne dommen skaper presedens for de andre sakene, sier Hartelius Dall, jurist i organisasjonen Børns Vilkår.

– Grovt krenkende

Påtalemyndigheten hadde bedt om en skjerpet straff på 60 dagers ubetinget fengsel for 20-åringen. Hans forsvarer Kirsten Bindstrup ba på sin side om at 20-åringen skulle bli frikjent fordi han ikke kunne vite at de to på videoen var under 15 år.

I formildende retning vektla Høyesterett at mannen var under 18 år da det strafferettslige forholdet fant sted. De påpekte også at 20-åringen ikke var tidligere straffedømt.

På den annen side slo de fast at den 15 år gamle gutten og den 15 år gamle jenta hadde blitt «grovt krenket» som følge av den omfattende spredningen av videoen. 20-åringen delte den ifølge tiltalen med over 30 andre i lukkede chatteforum.

– Hver deling har muliggjort nye delinger, og har vært med på å forlenge krenkelsesperioden og dermed de fornærmedes frykt for nye delinger. Denne frykten er det neppe mulig for dem å bli kvitt, på grunn av den meget store spredningen av de krenkende videoene, skriver høyesterettsdommerne.

– Lider fortsatt

I tillegg til den betingede fengselsstraffen må 20-åringen betale 10.000 kroner i erstatning til den fornærmede jenta, og 2.000 kroner til den fornærmede gutten.

Årsaken til at erstatningen til jenta er høyere, er at videoen var særlig ydmykende for henne, ifølge dommen. Blant annet påpekes det at ansiktet hennes er avbildet, samt at hennes fulle navn nevnes i lydsporet på videoen.

I forbindelse med en av de øvrige rettssakene etter Operation Umbrella sa jentas bistandsadvokat at klienten fortsatt led som følge av videoen. Opptakene fortsatte å sirkulere på nettet lenge etter at de første dommene falt i saken.

20-åringen kan på sin side ikke lengre jobbe som lærer, pedagog eller politibetjent som følge av at han ble dømt for brudd på barneporno-paragrafen.

(©NTB)