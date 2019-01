Indisk guru funnet skyldig i journalistdrap

Utenriks

Guruen og sektlederen Gurmeet Ram Rahim Singh (51), ble i 2017 dømt til 20 års fengsel for voldtekt av to kvinner. Han ledet den innflytelsesrike Dera Sacha Sauda, en interreligiøs sekt som hevder å ha 60 millioner tilhengere i India og i utlandet.

Singh og tre andre ble fredag funnet skyldig i å ha drept journalisten Ram Chander Chhatrapati i 2002. Journalisten ble skutt utenfor sitt hus etter at avisen hans publiserte et anonymt brev som beskrev seksuelle overgrep som angivelig skal ha blitt utført av Singh i sektens hovedkvarter.

De fire personene risikerer nå dødsstraff og dommen ventes førstkommende torsdag.

Da Singh ble dømt for voldtekt i 2017, brøt det ut opptøyer. 38 personer ble drept og over 250 såret.

Sektlederen er i tillegg anklaget for å ha kastrert over 400 av sine tilhengere. Han skal også angivelig ha tatt livet av den tidligere sjefen sin, etter at han truet med å avsløre sektlederens dårlige oppførsel.

