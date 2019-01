Mexico øker overvåkingen av oljerørledninger

Utenriks

Kunngjøringen fra president Andres Manuel Lopez Obrador kommer etter at det ble oppdaget lekkasjer på rørledninger som transporterer drivstoff. Myndighetene mener lekkasjene tyder på tyveri i et forsøk på å selge drivstoff på det svarte markedet.

Overvåkingen av rørledningene, som ble lansert 20. desember, har ført til mangel på drivstoff og lange køer på bensinstasjoner. Årsaken er trolig at det er vanskeligere å få tak i drivstoff på det svarte markedet.

I tillegg til at rørledningene skal overvåkes mer, vil sikkerheten bli styrket i områdene hvor landets seks hovedrørledninger ligger, opplyser presidenten.

Beslutningen ble tatt etter to brudd som følge av sabotasje på rørledningen som forsynte Mexico by med drivstoff, ifølge Lopez Obrador. Innenriksminister Olga Sanchez Cordero sier flere personer er arrestert for tyveri og sabotasje.

Regjeringen har tidligere sendt 4.000 soldater for å hindre tyveri fra anleggene til statlige oljeselskapet Pemex. Selskapet tapte i fjor 60 milliarder pesos – tilsvarende drøyt 26 milliarder kroner – på grunn av tyveri utført av kriminelle gjenger og korrupte ansatte.

