Nasjonalforsamlingens leder i Venezuela utfordrer Maduro

I en tale til opposisjonelle på en avstengt gate i Caracas fredag, dagen etter at Maduro ble tatt i ed som landets president for en ny periode, kunngjorde Guaido at han er beredt til å overta som landets president.

Guaido sa i talen at han trenger støtte fra folket, hæren og verdenssamfunnet før han kan utfordre Maduro.

– Grunnloven gir meg legitimitet til å overta vervet som landets president og utlyse nyvalg. Men jeg trenger støtte fra borgerne før dette kan skje, sa Guaido.

– Guaido som president! Ut med Maduro!, ropte folkemengden.

Guaido representerer sentrum-venstrepartiet Voluntad Popular, som er medlem i Sosialistinternasjonalen. Partiet ble grunnlagt i 2009 av daværende borgermester i Chacao, Leopoldo López, som for tiden sitter i husarrest.

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen i landet fikk i realiteten fratatt sin makt da Maduro i juli 2017 innførte en såkalt grunnlovsforsamling som fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen.

Valget Maduro vant, ble boikottet av opposisjonen og bredt avvist av verdenssamfunnet.

