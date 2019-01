Romania feiret formannskap i EU

Utenriks

Politisk kaos og svikt i kampen mot korrupsjon har sådd tvil om hvor godt skikket Romania er til å ha formannskapet i EU. Det preget torsdagens seremoni, hvor EU-topper og regjeringen i Romania deltok.

Før nyttår sa EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker at han mener regjeringen i Bucuresti ennå ikke fullt ut har forstått hva det vil si å være formannskap for EUs medlemsland.

– For å kunne forhandle på en forsvarlig måte, må du vise vilje til å lytte til andre og sette sine egne ønsker til side. Der har jeg mine tvil, sa han til avvise Welt am Sonntag.

Tok opp kaoset

Juncker og EUs president Donald Tusk var blant gjestene i seremonien. Begge tok opp det politiske kaoset i sine taler.

– I løpet av de neste månedene vil EU-kommisjonen – som er Romanias venn, selv om noen i dette landet tviler på det noen ganger – alltid være på deres side, sa Juncker.

Tusk henvendte seg til publikum, som var rumenske politikere, og sa at det «bare avhenger av deg om Romania vil være et foregangseksempel i Europa eller et eksempel til skrekk og advarsel».

– Til dem i EU som tror det er en styrke å spille utenfor reglene, sier jeg følgende: Dere tar feil. Det betyr svakhet, sa Tusk.

Demonstrerte

Utenfor konserthuset hvor seremonien foregikk, sto flere hundre rumenere og pro-EU-aktivister og demonstrerte mot regjeringen.

På noen av plakatene i snøfylte Bucuresti sto det «Vi vil ha EU», «Romania kjemper for rettferdighet» og «Vi vil ha et europeisk Romania».

Romania har vedtatt kontroversielle justisreformer, som har bekymret EU. Unionen frykter at reformene skal svekke kampen mot korrupsjon og bane vei for amnesti for politikere som er skyldige i maktmisbruk.

