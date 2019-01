Tidligere vakt for nazileir er død

Utenriks

Avisene Frankfurter Allgemeine Zeitung og Westfälische Nachrichten får begge opplyst at Jakiw Palij døde på et pleiehjem i byen Ahlen torsdag. Han ble 95 år gammel.

USAs ambassadør til Tyskland, Richard Grenell, sier han har blitt informert.

Palij ble deportert fra USA til Tyskland i fjor høst. Deportasjonen ble beordret av en amerikansk domstol i 2004.

Både amerikanske og tyske myndigheter mener han jobbet som vakt i Trawniki-leiren i den daværende tyskokkuperte delen av Polen under andre verdenskrig. I over 50 år har han bodd i Queens i New York.

(©NTB)