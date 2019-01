17-åring kolliderte da hun dekket øynene i «Bird Box»-utfordring i USA

Utenriks

Verken jenta eller personene i bilen 17-åringen kolliderte med fikk skader. Hendelsen skjedde mandag, nord for Salt Lake City, opplyser politimann Travis Lyman til nyhetsbyrået AP.

Politimannen sier jenta dekket øynene som en del av «Bird Box»-utfordringen. I Netflix-filmen tar Sandra Bullocks karakter Malorie Hayes og hennes to barn bind for øynene slik at de ikke kan se selvmordsfremkallende monstrene. Utfordringen går ut på å navigere seg gjennom et område, eller under en aktivitet, med bind foran øynene.

Netflix advarte på Twitter tidligere i januar folk mot å gjøre utfordringen, og ba folk om å ikke skade seg og ende opp på sykehus som følge av utfordringen.

