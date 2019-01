Medier: Syrisk luftvern skjøt ned israelske missiler i Damaskus

Utenriks

Det er ikke meldt om skadde eller omkomne etter at israelske fly avfyrte flere missiler mot ulike mål i Damaskus fredag kveld, melder Syrias statlige nyhetsbyrå SANA, som siterer en kilde i militæret.

Ifølge nyhetsbyrået skjøt Syrias luftforsvarssystem ned de fleste av missilene, som de omtaler som «fiendtlige». Missiler skal ha blitt sluppet ved flyplassen i Damaskus og ødelagt en lagerbygning.

En talsmann for transportdepartementet opplyser til nyhetsbyrået at flytrafikken ikke har blitt rammet.

Hizbollahs TV-stasjon Al-Manar melder at angrepet var mer omfattende enn normalt. Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var luftangrepet også rettet mot Kisweh sør for Damaskus.

I Kisweh har både den libanesiske Hizbollah-militsen og iranske styrker våpendepoter. Noen av disse depotene ble ødelagt under angrepene, opplyser iranske tjenestemenn.

Libanesere som bor i nærheten av den syriske grensen meldte fredag kveld at de kunne høre krigsfly i libanesisk luftrom kort tid før eksplosjoner ble hørt i den syriske hovedstaden.

Israel har tidligere uttalt at de ikke tolererer at Iran forsøker å etablere en permanent militærbase i Syria nå som krigen begynner å nærme seg slutten.

(©NTB)