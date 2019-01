Syrisk luftvern skjøt ned israelske missiler i Damaskus

Utenriks

Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller omkomne etter at israelske fly avfyrte flere missiler mot mål i Damaskus, melder Syrias statlige nyhetsbyrå SANA, som siterer en kilde i militæret.

Ifølge nyhetsbyrået skjøt Syrias luftforsvarssystem ned de fleste av missilene, som de omtaler som «fiendtlige», men en av missilene skal ha truffet en lagerbygning ved flyplassen i Damaskus.

En talsmann for transportdepartementet opplyser til nyhetsbyrået at flytrafikken ikke har blitt rammet.

Hizbollahs TV-stasjon Al-Manar melder at angrepet var mer omfattende enn normalt. Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var luftangrepet rettet mot et området ved flyplassen, samt Kisweh sør for Damaskus.

I Kisweh har både den libanesiske Hizbollah-militsen og iranske styrker våpendepoter.

