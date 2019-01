To til sykehus etter skyting i Borlänge i Sverige

Utenriks

Skyteepisoden i Borlänge skjedde utendørs i et boligområde nord i byen like etter klokken 23.

SOS Alarm opplyste overfor TT ved midnatt natt til lørdag at tre personer var sendt med ambulanse til sykehus. Politiet opplyser til nyhetsbyrået en time senere at to personer har fått skuddskader.

– To personer er sendt til sykehus. Ingen andre ble skadd i hendelsen. Den tredje personen er i så fall et vitne eller en sjokkskadd person, sier Olle Lund i politiet. Skadeomfanget til de skadde er ukjent.

Politiet har sperret et område hvor skyteepisoden skjedde. I 1-tiden var det rolig på stedet, ifølge TTs fotograf.

Lund sier at politiet er på stedet for å sikre bevis og avhøre vitner. Han vil ikke uttale seg om noen er pågrepet i saken. Hendelsesforløpet er for politiet fortsatt uklart.

Sju ambulanser ble sendt til stedet da de fikk melding om hendelsen like etter klokken 23. Ifølge Aftonbladet var også et ambulansehelikopter på stedet.

Lund sier til SVT at politiet har startet en etterforskning om mulig drapsforsøk.

Borlänge er by og en kommune i Dalarna.

(©NTB)