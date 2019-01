Polsk ordfører alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med skarp gjenstand

Utenriks

Innenriksminister Joachim Brudzinski sier ordfører Pawel Adamowicz (53) er på sykehus og at tilstanden hans er veldig alvorlig.

Han beskriver søndagens angrep som «en uforklarlig barbarisk handling» og sier til nyhetsbyrået AP at den antatte gjerningsmannen er pågrepet.

President Andrzej Duda sier han har blitt informert om at legene har «lyktes i å gjenopplive hjertet til den alvorlig skadde» Adamowicz, og at det er håp, men at det er «veldig vanskelig».

Politisk motivert

Adamowicz ble angrepet av en mann mens han sto på scenen under et arrangement i byen søndag kveld.

Avisa Rzeczpospolita og flere andre medier skriver at gjerningsmannen ropte «Hallo! Hallo! Mitt navn er Stefan. Jeg var fengslet, men uskyldig. Borgerplattformen torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp dødd.» etter han stakk ordføreren.

Adamowicz var tidligere medlem av partiet Borgerplattformen (PO), men han skal ikke ha hatt noe med fengslingene å gjøre.

Det er uklart akkurat hvor på kroppen ordføreren ble stukket. TVN rapporterer at ordføreren skal ha holdt seg på magen etter at angriperen løp opp på scenen, mens Radio Gdansk melder at han ble stukket i området rundt hjertet, uten å oppgi noen kilde.

Hatefull atmosfære

Adamowicz har vært ordfører i kystbyen Gdansk siden 1998. Han er ansett som en progressiv stemme, hvor han har støttet LGBT-rettigheter og oppmuntret folk til å vise toleranse overfor minoriteter.

Adamowicz viste solidaritet med det jødiske samfunnet i Gdansk i fjor da han fordømte et angrep på synagogen i byen.

Sjefen for den veldedige organisasjonen, som sto for arrangementet hvor ordføreren ble knivstukket, Jerzy Owsiak, skylder angrepet på det han omtaler som en hatefull atmosfære under det regjerende partiet Lov og rettferdighet (PiS).

Han sier til AP at han personlig ble utsatt for ærekrenkelse da han ble avbildet i et animert innslag med antisemittistiske overtoner vist på statlig fjernsyn forrige uke. Animasjonen viste Owsiak som en leirefigur som ble formet av en ledende Borgerplattformen-politiker. Politikeren plukket hauger med penger, og davidstjerna var på én av pengesedlene.

Kanalen unnskyldte seg etter at innslaget førte til stort oppstyr.

