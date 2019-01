Pompeo har tro på avtale om kurdere med Tyrkia

Utenriks

Pompeo snakket lørdag med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu, og uttalte i ettertid at det var «mange detaljer som det fortsatt må jobbes med», men sa at han var optimistisk på både USAs og Tyrkias vegne til å få til en sikkerhetsavtale.

Pompeo, som denne uken har vært i De forente arabiske emirater, ga ingen detaljer om hva de så langt er blitt enige om.

Den kurdiske YPG-militsen, som har støtte fra USA i krigen mot jihadistgruppa IS i Syria, blir av Tyrkia sett på som en terrororganisasjon. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton uttalte tidligere denne uken at de krever sikkerhetsgarantier for YPG-militsen nå som amerikanerne skal trekke seg ut av landet, men Pompeo sier tilbaketrekningen skjer uansett. Utenriksministeren er likevel villig til å forsøke å få til en avtale med Tyrkia.

