Sør-Afrikas president vil få landet på rett kjøl

Utenriks

Foran tusenvis av sørafrikanere ikledd gult og grønt på en fotballstadion i Durban lørdag, markerte Ramaphosa starten av valgkampen i landet med å presentere kjernen i partiprogrammet til ANC.

ANC har styrt Sør-Afrika siden apartheidpolitikken ble opphevet og alle landets borgere kunne stemme. Det er også ved valget i mai ventet at de vil vinne, til tross for mindre støtte i befolkningen, intern splittelse i partiet og en svakere økonomi.

Feil og håp

– Vi må erkjenne at feil har blitt gjort. Etter en periode med tvil og usikkerhet, har tiden for håp og gjenopprettelse kommet, sa Ramaphosa, og viste til forrige president Jacob Zuma.

Skandalebefengte Zuma gikk i februar i fjor av etter ni år ved roret på grunn av bedrageri- og korrupsjonsanklager. I stedet ble Ramaphosa satt inn som president.

– Valget i 2019 gir oss en mulighet til å gjenopprette demokratiske institusjoner, og få landet i riktig retning for endringer, vekst og utvikling, sa han.

ANC gjorde sitt dårligste valg i lokalvalgene i 2016. Likevel har partiet bred støtte i befolkningen, viser målinger. En måling nylig utført av IPSOS viser at 61 prosent av sørafrikanerne vil at ANC skal fortsette å styre landet.

Høy arbeidsledighet

Ramaphosa sa i sin tale lørdag at partiet hans skal jobbe mer for å ujevne ulikhetene i befolkningen, hvor raseforskjellene i landet fortsatt er store. Han sa at han også vil gjøre det lettere for svarte å kjøpe eiendommer.

I tillegg ønsker han å jobbe mer for å få folk i arbeid, noe som utvilsomt vil bidra til å øke Sør-Afrikas økonomi. Økonomien hadde en vekst på bare 0,7 prosent i fjor. Den rekordhøye arbeidsledigheten ses på som en av årsakene til dette, som på nåværende tidspunkt er på over 27 prosent.

Ved forrige nasjonale valg i 2014 fikk ANC en oppslutning på 62 prosent. Opposisjonspartiet Democratic Allianse (DA) endte på 22 prosent, mens det radikale partiet Economic Freedom Fighters (EFF) fikk 6 prosent av stemmene.

Det er foreløpig ikke klart når i mai valget skal holdes.

