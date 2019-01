Ti drept i Taliban-angrep i Afghanistan

Utenriks

Ifølge en talsmann for guvernøren i Herat-provinsen vest i Afghanistan, Jailani Farhad, angrep opprørere lørdag kveld politistasjonen i Herat by.

Tre politimenn og to sivile, blant dem et barn, ble drept, og fire andre politimenn ble såret i angrepet, som pågikk i to timer. De tre angriperne ble også drept, og bilbomben de forsøkte å utløse ble uskadeliggjort, opplyser Farhad.

Talibans talsmann Qari Yosouf Ahmadi bekrefter i en Twitter-melding at det var de som sto bak angrepet.

I Kandahar-provinsen sør i Afghanistan ble minst fem regjeringssoldater drept i et Taliban-angrep mot en veisperring lørdag.

Ifølge en talsmann for guvernøren i provinsen, Aziz Ahmad Azizi, ble sju opprørere drept og seks såret i angrepet. Ahmadi bekrefter at det var Taliban som sto bak også dette angrepet.

