Zimbabwe innfører ny valuta

Utenriks

Etter at Zimbabwes egen valuta ble skrinlagt for å stanse hyperinflasjonen i 2009, har folk brukt amerikanske dollar eller andre utenlandske valutaer for å handle.

Men mengden dollar har vært liten, og en ny valuta som ble innført for to år siden, har gjort lite for å bedre den økonomiske situasjonen i landet.

Lørdag sa finansminister Mtuli Ncube at myndighetene er godt i gang med arbeidet, og sa at alt vil være på plass innen 12 måneder.

Mangel på amerikansk dollar, som er den mest brukte i landet, har ført til at bedrifter har måttet stenge. De siste to månedene har landet hatt akutt mangel på importerte varer. I apotekene er det blant annet mangel på viktige medisiner. Det har også vært mangel på drivstoff, og lørdag økte prisen på drivstoff med 150 prosent, skriver Reuters.

(©NTB)