Frode Berg venter fortsatt – rettssak trolig i slutten av februar

Utenriks

– Det blir ikke tidlig i februar. Dette er jo bare en ren prognose fra oss, og vi vet ingen ting konkret. Det går ofte veldig fort i Russland. Det kan gå svært kort tid fra retten sier at det nå blir en rettssak, til den faktisk kommer opp, sier Frode Bergs advokat i Norge, Brynjulf Risnes, til NTB.

Han forteller at Frode Berg nå bare sitter og venter på at rettssaken skal komme i gang. Den pensjonerte grenseinspektøren vil erklære seg ikke skyldig.

I romjulen opplyste 63-åringens russiske forsvarer, advokat Ilya Novikov, at russiske sikkerhetsmyndigheter var i ferd med å ferdigstille etterforskningen og at rettssaken trolig starter i februar.

Trussel mot Russland

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet. 30. november ble han varetektsfengslet i ytterligere to måneder.

Hvor lang fengselsstraff Berg risikerer, er usikkert, men Novikov har tidligere opplyst at en ukrainsk statsborger i 2014 ble dømt til seks års fengsel. Andre spiontiltalte er blitt dømt til både 10 og 20 år.

Den russiske ekspolitimannen Aleksej Zjitnjuk, som angivelig skal ha overlevert dokumenter til Berg, ble i desember dømt til 13 års fengsel i Russland, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Hemmelige opplysninger

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

Berg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Sør-Varanger i 1975. 63-åringen jobbet som grenseinspektør ved Norges Grensekommissariat i 24 år. Han gikk av med pensjon i 2014.

Det er kun Novikov og representanter fra Norges ambassade i Moskva som besøker Frode Berg i Lefortovo-fengselet.

(©NTB)