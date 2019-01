Minst fire drept i kraftig eksplosjon i Kabul

Utenriks

Innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi opplyser at det er minst 23 barn blant de sårede. Det er frykt for at antallet drepte kan komme til å stige. Tre av ofrene var medlemmer av sikkerhetsstyrkene, mens den fjerde var sivil.

Eksplosjonen fant sted nær den såkalte Green Village i Kabuls niende politidistrikt, et avgrenset høysikkerhetsanlegg der det tidligere har bodd mange utlendinger. Medlemmer av FNs stab har fram til nylig brukt området, men innenriksdepartementet opplyser at det nå stort sett er tomt, bortsett fra et antall vakter.

Bolighus i nærheten har fått store skader, og sikkerhetsstyrker er utkommandert til stedet for å sjekke om det er flere angripere.

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for bomben, men tidligere har både Taliban og IS stått bak angrep i den afghanske hovedstaden. Islamistbevegelsen Taliban gjennomfører nesten daglig angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker rundt om i landet.

Angrepet mandag kommer mens USA trapper opp innsatsen for å finne en forhandlingsløsning på den 17 år lange krigen i landet.

