Pompeo presser Saudi-Arabias kronprins om Khashoggi-drapet

Pompeo er for tiden på rundreise til åtte land i Midtøsten for å forsikre dem om at USA ikke vil svikte dem selv om de amerikanske styrkene trekkes ut av regionen. Pompeo ankom søndag Saudi-Arabia og hadde mer ømtålige tema på agendaen.

– Vi vil fortsette å ha en samtale med kronprinsen og saudiaraberne om de hele og fulle ansvarsforhold med hensyn til det uakseptable drapet på Jamal Khashoggi. Vi vil sørge for at vi har alle fakta, slik at de stilles til ansvar, helt klart av Saudi-Arabia, men også av USA, sa Pompeo til mediene i Qatar før avreise til hovedstaden i Saudi-Arabia.

Etter ankomst i Riyadh skal Pompeo i samtaler med utenriksminister Adel al-Jubeir og landets ambassadør til USA prins Khalid bin Salman ha presset på for at Saudi-Arabia går videre med etterforskningen av drapet.

Khashoggi, som blant annet skrev for Washington Post, ble drept 2. oktober på Saudi-Arabias konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul, da han skulle hente papirer han trengte for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

Drapet sendte Saudi-Arabia inn en diplomatisk krise, der landet lenge avviste at drapet hadde funnet sted, men innrømmet det til slutt.

