Søker etter gutt (2) i dyp brønn i Spania

Utenriks

Ulykken skjedde i landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania søndag ettermiddag.

I ettida natt til mandag melder redningstjenestene på Twitter at det ennå ikke er noe nytt, etter mange timers søk i brønnen med kamera.

– Det er fortsatt ikke noen nytt, de operative mannskapene fortsetter å jobbe utrettelig på stedet, meldes det.

Brønnen ligger på en gård som tilhører en slektning av gutten, og flere i familien så at toåringen falt ned i den uten at de klarte å hindre det, skriver Dagbladet.

Brønnen skal være mellom 100 og 150 meter dyp, og den er smal, trolig mellom 20 og 30 centimeter bred. Det gjør redningsarbeidet svært vanskelig. Ifølge spanske medier er det uklart om gutten er i live.

Lederen av det lokale brannvesenet forteller ifølge El País at familien hørte barnet gråte like etter at han falt ned, men at man nå ikke hører eller ser noen ting.

Rundt 100 personer skal være med i redningsforsøket, og mannskaper fra flere instanser er kalt inn.

(©NTB)