Tory-innpisker slutter i protest mot Mays brexitavtale

Utenriks

– De siste ukene har jeg forsøkt å forene min plikt til å bistå regjeringen i arbeidet med å implementere brexitavtalen, med min egen personlige motstand mot avtalen. Jeg har konkludert med at jeg ikke med god samvittighet kan støtte regjeringens posisjon når det er tydelig at avtalen vil være ødeleggende for vårt lands interesser, skrev Johnson i et avskjedsbrev til May mandag.

– Jeg støttet «leave»-alternativet i folkeavstemningen fordi jeg ville at Storbritannia skulle ta tilbake selvstendigheten vi mistet som følge av vårt EU-medlemskap. Dessverre hindrer denne brexitavtalen oss i å ta tilbake kontrollen, og isteden kan den føre til at vi fortsatt er underlagt EUs tøyler, skrev han videre.

Johnson er den siste av en rekke britiske konservative som i protest mot brexitavtalen har trukket seg fra statsminister Theresa Mays regjering. Utenriksminister Boris Johnson, samt de to tidligere brexitministrene David Davis og Dominic Raab, er blant de mest profilerte som har gått av.

(©NTB)