USA truer selskap som bygger rørledning med sanksjoner

USAs ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, har skrevet brev til flere tyske selskap og viser til sanksjonene USA har innført mot Russland, Iran og Nord-Korea.

– Vi minner om at ethvert selskap som opererer innenfor den russiske sektoren for energieksport via rørledninger, er i fare for å rammes av amerikanske sanksjoner, heter det i brevet fra Grenell, som er en nær alliert av president Donald Trump.

Ambassadøren understreker at brevet «ikke er ment som en trussel, men som en klar påminnelse om USAs politikk».

– Det eneste som kan oppfattes som utpressing i denne situasjonen, vil være om Kreml får makt over framtidige gassforsyninger, skriver han.

Dobler kapasiteten

Arbeidet med Nord Stream 2 er alt i gang og skal etter planen være ferdig innen utgangen av året. Rørledningen vil doble kapasiteten til den åtte år gamle Nord Stream 1-rørledningen på bunnen fra Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland.

En rekke utenlandske selskap deltar i byggingen av Nord Stream 2, blant dem tyske Wintershall og Uniper. Franske Engie, østerrikske OMV og nederlandsk-britiske Shell er også involvert i prosjektet, sammen med russiske Gazprom.

Ukraina-konflikt

Kombinert med den planlagte TurkStream-rørledningen over Svartehavet, vil Nord Stream 2 gjøre dagens rørledning gjennom Ukraina overflødig.

Russland og Ukraina er i konflikt, både som følge av Russlands annektering av Krim-halvøya og landets støtte til separatister i Øst-Ukraina.

– Støtte til bygging av disse to rørledningene vil aktivt undergrave Ukrainas og Europas sikkerhet, mener Grenell.

Splittet EU

Flere østeuropeiske EU-land er bekymret over Nord Stream 2-rørledningen, blant dem Polen, noe som i forrige måned fikk EU-parlamentet til å ta avstand fra prosjektet.

Tysklands statsminister Angela Merkel, som får støtte fra Frankrike og Østerrike, fastholder at rørledningen utelukkende er et økonomisk prosjekt som vil sikre Europa billigere og mer pålitelige gassleveranser.

USAs kritikk av Nord Stream 2 blir ikke godt mottatt i Tyskland.

– Europeisk energipolitikk bør avgjøres i Europa, ikke i USA, sa utenriksminister Heiko Maas i forrige uke.

Venstrepartiet Die Linke tar også avstand fra den amerikanske ambassadørens utspill og ber regjeringen i Berlin kalle Grenell inn på teppet for å overbringe en formell protest.

