Ekspert: – Alle muligheter åpne i Storbritannia

Utenriks

Så mange som 432 representanter i Underhuset stemte tirsdag mot Mays brexit-avtale. Bare 202 stemte for.

– Avstemningen viser at Underhuset er veldig splittet, akkurat som det britiske folket, sier Mustad til NTB.

Han mener det store flertallet mot avtalen ikke var direkte overraskende sett i lys av de siste prognosene.

Opposisjonspartiet Labour fremmet mistillitsforslag mot Mays regjering etter avstemningen. Hva som skjer videre hvis regjeringen ikke kastes, er høyst uvisst.

– Alle muligheter er ennå åpne, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

May vil kunne forsøke å dra tilbake til Brussel og forsøke å endre brexit-avtalen. Men EU vil neppe gå med på så store endringer at avtalen blir spiselig for Parlamentet.

Én mulighet er at det etter hvert blir holdt en ny folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU.

– Dag for dag øker antallet folk som vil ha en ny folkeavstemning, sier Mustad.

Han mener en slik løsning er like sannsynlig som et nyvalg. En ny folkeavstemning vil være forskjellig fra den forrige, men kan i ytterste konsekvens føre til at brexit avlyses.

