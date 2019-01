Ekspert: – Det er noe uvirkelig over det hele

Utenriks

– Det er noe uvirkelig over det hele, sier Bratberg til NTB.

Han betegner Underhusets nei til brexitavtalen som et piskeslag mot statsminister Theresa May og hennes regjering.

Et flertall på hele 432 parlamentarikere stemte mot avtalen, inkludert mange av Mays egne partifeller. Bare 202 stemte for.

– Det er et ganske utrolig skussmål å få, og det på et så sent tidspunkt i prosessen, hvor så mye står på spill. Det vitner om en vilje til å gå helt ut på klippekanten for å se hvem som faller i avgrunnen først, sier Bratberg, som er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Hun fikk et større flertall mot seg enn de fleste ventet. Tallene hørtes voldsomme ut på forhånd, men så ble de enda større. Det er ganske brutalt og ganske enestående. Det er overveldende, rett og slett.

Ifølge Bratberg er det vanskelig å ha klart for seg hva som vil skje videre.

– Men man blir nødt til å snakke på tvers av de to store politiske partiene for å evne å finne et kompromiss som britene kan leve med, fastholder han.

