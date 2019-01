Folkevalgt utsetter fødsel til etter brexitavstemning

Utenriks

Den høygravide politikeren ble først tilbudt at en brexit-tilhenger skulle avstå fra å stemme tirsdag, slik at Siddiqs fravær skulle utjevnes. Det takket hun nei til, fordi hun ikke stoler på at den konservative politikeren som eventuelt skulle avstått fra å stemme, faktisk ville gjort det etter at et slikt løfte ble brutt i fjor.

Hun har heller ikke anledning til å stemme fra fødestua på sykehuset. I stedet er keisersnittet er utsatt til fra tirsdag til torsdag ved Royal Free Hospital nord i London. Siddiq må trilles inn i rullestol for å få avlagt stemme i parlamentet.

– Hvis min sønn kommer til verden en dag senere enn det legene har anbefalt, er det verdt det, om det er i en verden med en større sjanse for et sterkt forhold mellom Storbritannia og Europa, sier Siddiq til avisa London Evening Standard.

