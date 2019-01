Gabons president hjem etter kuppforsøk

Utenriks

Bongo reiste fra Marokko mandag, der han har vært på rehabilitering for å komme seg etter at han fikk et slag da han var i Saudi-Arabia i oktober.

– Legene har vurdert det dit hen at reisen ikke utgjør noen fare for hans helse, sier en kilde nær presidenten.

Gabon ble utsatt for et kuppforsøk mandag 7. januar, da en gruppe offiserer prøvde å overta makten i det lille, oljerike landet. En militærtalsmann leste opp en erklæring på statlig radio om at det var dannet et nasjonalt gjenopprettingsråd, og en video som ble lagt ut på sosiale medier, viste tre soldater iført den grønne bereten til den gabonske hæren.

Forsøket ble imidlertid raskt slått ned på. Lederen for kuppforsøket er pågrepet, og to av kuppmakerne ble drept, ifølge myndighetene i Gabon.

Gabon har litt over 2 millioner innbyggere og har vært styrt av samme familie i 50 år.

