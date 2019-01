Huawei-grunnleggeren avviser at selskapet vil gi kundeinformasjon til kinesiske myndigheter

Utenriks

Da han møtte pressen i Huaweis hovedkontor tirsdag, forsøkte Zhengfei å roe ned vestlig bekymring for at selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Under møtet ble han spurt om hvordan Huawei vil svare dersom kinesiske myndigheter ber om konfidensiell informasjon om utenlandske kunder eller deres nettverk.

– Vi ville definitivt si nei til en slik forespørsel, sa Zhengfei.

Flere frykter at Huawei fungerer som et verktøy for kinesisk etterretningstjeneste. USA, Australia og Japan er blant landene som har pålagt restriksjon i bruk av Huawei-teknologi fordi de mener at selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

(©NTB)