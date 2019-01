Militæret måtte rømme da IS-gruppe erobret by i Nigeria

Utenriks

Den islamske staten i Vest-Afrika (ISWA) er en utbrytergruppe som skilte seg fra ekstremistene i Boko Haram i 2016. Ifølge en sikkerhetskilde satte de fyr på bygninger da de inntok Rann i den urolige delstaten Borno i Nigeria mandag kveld. Regjeringsstyrker og innbyggere flyktet fra IS-tilhengerne.

–Terroristene har invadert Rann, de har tatt over og våre menn trekker seg tilbake, opplyser militærkilden, som ønsker å være anonym.

Det er foreløpig ikke noen tall på drepte eller skadde.

Hendelsen kommer på et uheldig tidspunkt for president Muhammadu Buhari, som gikk til valg på å utradere Boko Haram. Han har kunngjort at han stiller til gjenvalg 16. februar.

