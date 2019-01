Myanmar utsetter besøk fra FNs flyktningkommissær

Utenriks

Uroen i Rakhine startet da 13 politifolk ble drept og ni andre såret i et raid i begynnelsen av januar. Opprørsgruppen Arakan Army (AA) sto bak angrepene. De søker større uavhengighet for sin etniske gruppe, som er buddhister.

Beslutningen om å utsette FN-besøket øker bekymringen for at Myanmar ikke vil ta tak i flyktningkrisen i Rakhine, der over en halv million rohingya-muslimer ble tvunget til å flykte over grensen til Bangladesh etter at myndighetene i 2017 satte i gang en brutal militæraksjon mot minoritetsgruppen. Ifølge FN er militæret i landet ansvarlig for massedrap og voldtekter på rohingyaer, og Myanmar er blitt anklaget for folkemord.

Over 700.000 mennesker ble fordrevet og omkring 10.000 mennesker ble drept, hvilket ifølge FN sannsynligvis er et lavt estimat.

Storbritannia vil trolig ta opp temaet i FNs sikkerhetsråd senere i uka.

