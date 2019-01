Nordkoreansk atomforhandler til USA

Utenriks

Den sørkoreanske avisa Chosun melder at Kim Yong-chol og Pompeo skal treffes og at det også er sannsynlig at Kim skal treffe president Donald Trump torsdag eller fredag. På agendaen for møtene står nedrustning av kjernevåpenprogrammet i Nord-Korea og sanksjonene mot landet.

Verken amerikanske eller sørkoreanske myndigheter vil kommentere opplysningene.

Mens USA ønsker at FNs sanksjoner mot Nord-Korea blir stående til landet går med på å slutte med kjernefysiske våpen, vil Nord-Korea ha en slutt på sanksjonene umiddelbart.

Da Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møttes i juni i fjor i Singapore, undertegnet statslederne en vagt formulert avtale om atomvåpennedrustning. Siden det har ting stått stille.

Tidligere denne måneden uttalte Trump at han hadde fått et «fantastisk» brev fra Kim Jong-un og at de to skulle møtes om ikke altfor lenge.

