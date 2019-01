Skattevesenet i USA ber ansatte jobbe gratis

Utenriks

I stedet har de ansatte nå fått beskjed om å jobbe uten lønn. Grunnen er at skattevesenet IRS vil sørge for å få behandlet folks selvangivelser.

Regjeringen til president Donald Trump har lovet at folk som skal få penger tilbake på skatten, vil få utbetalingene i tide.

Det er strid rundt Trumps planlagte grensemur som gjør at deler av offentlig sektor i USA for tiden er stengt. Kongressen har ikke vært i stand til å bli enig om et nytt budsjett med finansiering av alle offentlige virksomheter og etater.

Lignende situasjoner har også oppstått før, men «nedstengningen» nå er den lengste i USAs historie.

(©NTB)