Canada ber Kina benåde dødsdømt canadier

– Vi har allerede snakket med Kinas ambassadør til Canada og bedt om benådning, sa Canadas utenriksminister Chrystia Freeland under en pressekonferanse i Quebec tirsdag.

Freeland poengterte at Canadas motstand mot dødsstraff har vært langvarig og konsekvent.

– Som canadiere vet, har vi ikke dødsstraff i landet vårt. Vi mener det er inhumant og upassende. Hvor enn dødsstraff kan ramme en canadier, vil vi snakke ut mot det, la hun til.

Forholdet mellom Canada og Kina er svært anspent etter at en av Huaweis ledere ble pågrepet i landet på en amerikansk arrestordre. Mange i Canada framholder at dødsdommen var et kinesisk forsøk på å sette press på Canada, i håp om Huawei-toppen ble løslatt.

Det er den 36 år gamle canadieren Robert Lloyd Schellenberg som er dømt til døden for narkotikasmugling i Kina. Schellenberg ble pågrepet i 2014 og ble i november i fjor dømt til 15 års fengsel for medvirkning til smugling av 222 kilo metamfetamin skjult i bildekk til Australia.

Mandag ble canadieren dømt til døden etter at domstolen «helt avviste» Schellenbergs påstand om at han var uskyldig.

