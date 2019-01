EU ber britene stake ut ny kurs for brexit

Utenriks

Det er britene som må peke ut veien videre etter Underhusets nei. Det var det gjennomgående budskapet da EU-parlamentet møttes i Strasbourg onsdag morgen, for å diskutere utfallet av den skjebnesvangre avstemningen i London kvelden i forveien.

– Vær så snill, vær så snill, vær så snill, fortell oss nå endelig hva det er dere ønsker å oppnå. Gi oss en klar anvisning. Så vil EU stå klar til å fullføre forhandlingene på en god måte, sa tyske Manfred Weber, leder for den konservative partigruppen EPP.

Så langt har britene bare sagt hva de er mot, mente belgiske Guy Verhofstadt, leder for den liberale partigruppen ALDE. Han ba britiske politikere om å komme seg opp fra skyttergravene.

– Jeg mener vi nå må gi våre britiske venner beskjed om at det er på tide med tverrpolitisk samarbeid i Storbritannia, sa Verhofstadt.

– Det vi trenger, er et flertall i Underhuset og i britisk politikk som er for noe, sa han.

Venter på signal

Ifølge EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans er ballen nå på britisk side.

– Jeg syns ikke det skal være vår oppgave å spekulere over hva slags brexit vi vil få. Vi må vente og se hva som skjer i Underhuset og i Storbritannia, og vi må vente på en posisjon fra den britiske regjeringen og det britiske Parlamentet. Så får vi ta det derfra, sa Timmermans.

Det samme var budskapet fra Tysklands statsminister Angela Merkel da hun oppdaterte Forbundsdagen i Berlin.

– Vi mener det nå er opp til den britisk side å si hva veien videre skal være, sa Merkel.

– Vi har nok tid til å forhandle, forsikret hun.

Frykter «no deal»

Problemet med tirsdagens avstemning, er at den ikke peker mot et flertall for et alternativ til avtalen som allerede er forhandlet fram, påpekte EUs sjefforhandler Michel Barnier i EU-parlamentet.

Så lenge det ikke er mulig å identifisere en løsning som kan få flertall i Underhuset, vil situasjonen forbli fastlåst, advarte han.

– Bare ti uker før fristen har risikoen for «no deal» aldri vært høyere, sa Barnier.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller uten avtale.

Mistillit

UKIPs Nigel Farage, som var en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU, beskyldte May for å ha vist total mangel på lederskap.

– Hvis du gir etter for bøller, kommer de bare tilbake for mer. Hun har oppført seg som en leder for en nasjon som er blitt beseiret i krig. Derfor så denne utmeldingsavtalen mer ut som et kapitulasjonsdokument, og det ble smadret i Underhuset, sa Farage i Strasbourg.

Ifølge ham ville det eneste verdige fra Mays side ha vært å gå av da resultatet ble klart.

Underhuset i London skal ta stilling til et mistillitsforslag mot May og hennes regjering onsdag kveld.

