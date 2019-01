Fakta om mistillitsforslaget mot Mays regjering

Utenriks

* Labour-leder Jeremy Corbyn fremmet mistillitsforslag mot May og hennes regjering etter at Mays forslag til skilsmisseavtale med EU ble nedstemt med stor margin i Underhuset tirsdag 15. januar.

* Onsdag står følgende på agendaen i Parlamentet. Alle klokkeslett er i norsk tid:

* 13.45: Utspørringen av Theresa May ventes å være ferdig.

* 20.00: Underhusets leder, Andrea Leadsom, har sagt at man vil bruke hele dagen, fram til klokken 20, før avstemningen vil finne sted.

* Om Labour vinner gjennom med sitt mistillitsforslag vil regjeringen få 14 kalenderdager på seg til å gjenvinne tilliten til de folkevalgte. Om de ikke lykkes med det, kan en annen regjering dannes.

* Om det ikke kan dannes en ny regjering blir Parlamentet oppløst, og det blir et opphold på 25 arbeidsdager før det holdes nyvalg.

* May ventes å vinne mistillitsavstemningen, da det irske unionistpartiet DUP, som stemte imot Mays brexitavtale, gikk raskt ut og lovet at de vil støtte May i avstemningen.

* Om May ikke felles må hun finne en «plan B» for avtalen. May må i så fall presentere sin nye visjon til Underhuset mandag 21. januar.

(Kilde: The Guardian)