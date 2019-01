Löfven klar til å fortsette som statsminister

Utenriks

Socialdemokraternas leder Löfven møtte Riksdagens talmann onsdag og ga da beskjed om at han er klar til på ny å bli nominert til statsminister og bli godkjent i en avstemning fredag.

Vänsterpartiet, som har vært skeptisk fordi Löfvens nye regjeringsprosjekt inkluderer de borgerlige partiene Liberalerna og Centerpartiet, bekrefter onsdag formiddag at de ikke vil stemme imot Löfven.

Vänsterns leder Jonas Sjöstedt sier han har fått forsikringer fra Löfven om at partiet kommer til å få politisk innflytelse. Det på tross av at de ikke er en del av regjeringen, samt at de borgerlige regjeringspartnerne har krevd at Vänstern ikke får innflytelse.

– Klausulen om at V ikke skal få innflytelse, er nå i praksis irrelevant. Vi kommer til å ha innflytelse i valgperioden, sa Sjöstedt på en pressekonferanse etter at han onsdag morgen møtte talmannen Andreas Norlén.

Ifølge Sjöstedt har Löfven lovet å forsvare likestillingsreformen som Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet gjennomførte.

Mistillit bak speilet

Men han gjør det klart at han ikke vil nøle med å felle den nye regjeringen om Löfven godtar mer deregulering av boligmarkedet eller bryter avtalen mellom Socialdemokraterna og Vänsterpartiet fra forrige mandatperiode om ikke å svekke ansettelsesvernet.

– Jeg har snakket med Löfven. Vi har kommet til enighet om et antall punkter, om andre ikke, sier han.

Han sa at det ville ha sittet langt inne ikke å støtte Löfvens regjeringsprosjekt.

– Med stor sannsynlighet ville det bare ha ført til at vi ville fått en blåbrun regjering, sier han, med henvisning til at Moderaterna og Sverigedemokraterna til slutt trolig ville funnet sammen.

Han mener at hans trussel om mistillit er et reelt ris bak speilet fordi Moderaterna og Kristdemokraterna i tilfelle ville stemme mot Löfvens regjering uansett.

Borgerlig raseri

Med Sjöstedts klargjøring er Moderaterna og Kristdemokraterna marginalisert. Både høyrelederen Ulf Kristersson og KDs leder Ebba Busch Thor mener at Centerpartiet og Liberalerna er lurt.

– Enten har C og L blitt rundlurt, eller så har de lurt sine egne medlemmer. De sa at Vänsterpartiet ikke skulle få innflytelse, men nå er det presis der vi er, sier Busch Thor.

Kristersson sier det ser ut til at Sverige nå får en venstreregjering.

– Centern og Liberalerna ser ut til å bli støttepartier. Klausulen om at Vänsterpartiet ikke skulle få innflytelse, er tilintetgjort, sier han.

Liberalernas leder Jan Björklund avviser at de er lurt, og sier at avtalen med Löfven er klar. Han gjør det også klart at den nye regjeringen skal gjennomføre deregulering av boligmarkedet og svekket ansettelsesvern, nettopp de punktene Sjöstedt truer med mistillit om.

Dermed vil den nye regjeringen trolig leve farlig selv om den første hindringen er overvunnet.

Fem måneders kaos

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern ble i helgen enige om en blokkoverskridende politisk avtale som kan danne grunnlaget for en Löfven-ledet regjering. De fire partiene har ikke flertall i Riksdagen, og er dermed avhengige av Vänsterpartiets støtte.

Löfven blir godkjent som ny statsminister i en ny regjering sammen med Miljöpartiet og ved at Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet stemmer blankt og dermed sikrer at det ikke blir flertall mot ham.

Den politiske situasjonen i Sverige har vært fastlåst siden valget 9. september i fjor. Ingen av blokkene fikk flertall, og ingen av dem vil samarbeide med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna, som ble tredje største parti.

Både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson har tidligere blitt nedstemt som statsministerkandidater.

Om det ikke var blitt enighet om en ny regjering nå, ville veien ha vært kort til et nyvalg som ingen bortsett fra Sverigedemokraterna er interessert i.

