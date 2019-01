Lavrov mener hele Nord-Syria må under Assad-regimet

Utenriks

– Vi er overbevist om at den eneste og beste løsningen er overføringen av disse territoriene til den syriske regjeringen, de syriske sikkerhetsstyrkene og de administrative strukturene, sa Lavrov til pressen i Moskva onsdag.

Tyrkia uttalte tirsdag at de vil opprette en sikkerhetssone langs grensa i Nord-Syria, etter forslag fra USAs president Donald Trump som i desember varslet at han vil trekke alle de amerikanske styrkene ut av Syria.

De USA-allierte kurderne i YPG, som har kontrollen i store deler av Nord-Syria, har avvist ideen om en sikkerhetssone, som de frykter blir det samme som en tyrkisk invasjon av territoriet de kontrollerer.

Frykt for ny invasjon

– Dette dreier seg ikke om en sikkerhetssone, men en ny invasjon, sier Sohanook Deebo i SDF-koalisjonen som omfatter YPG.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at hensikten med en buffersone vil være å gi sikkerhet, og stanse flommen av migranter inn i Tyrkia.

Men SDF vil kun godta en sikkerhetssone om den er i regi av FN og har som mål å sikre Syrias territorielle integritet og hindre infiltrasjon av terrorister, ifølge Deebo.

Latt i stikken

Kurderne, som har spilt en avgjørende rolle i kampen mot IS, utgjør flertallet av befolkningen i buffersonen som Erdogan foreslår. Situasjonen deres er imidlertid uklar etter at USA lot dem i stikken, siden Tyrkia anser kurdiske militser for å være terrorister.

Som følge av varselet om amerikansk tilbaketrekning, har kurderne allerede bedt de syriske regjeringsstyrkene om beskyttelse rundt byen Manbij. De har også varslet at de er villig til å integrere seg i et samlet Syria, så lenge de får selvstyre i nord.

Russland er en viktig støttespiller for Syrias president Bashir Assad, og forsikrer at kurdernes framtid kan sikres under syrisk kontroll.

