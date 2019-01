Giuliani: Jeg sa aldri det ikke fantes en hemmelig avtale med Russland

Utenriks

Det er imidlertid ingenting som tyder på at presidenten selv var involvert i en slik avtale, hevder advokaten.

– Det er ikke et eneste bevis som knytter USAs president til den eneste forbrytelsen en kan begå her, å hjelpe russerne hacke Demokratenes partiapparat, sa Giuliani til CNNs Chris Cuomo onsdag.

I fjor sommer uttalte Giuliani at en hemmelig avtale mellom valgkampstaben og Russland under valgkampen 2016 ikke ville medført et lovbrudd i USA.

Denne uken har både New York Times og Washington Post kommet med nye opplysninger rundt Russland-saken. Førstnevnte meldte tirsdag at det i 2017 skal ha blitt iverksatt en etterforskning av hvorvidt Trump hadde arbeidet for Russland i strid med amerikanske interesser. Dagen før meldte sistnevnte avis at Trump sørger for at det ikke tas referater fra møtene han har med Russlands president Vladimir Putin.

