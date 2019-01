Protester mot nok en utsettelse av valget i Thailand

Utenriks

Siden den tok makten i 2014 har juntaen utsatt valget de lovet minst fem ganger. De hevder de trenger mer tid til å gjennomføre reformer og sikre en myk overgang for den nye kongen.

Statsminister og leder for juntaen, Prayut Chan-o-cha, bekreftet onsdag at valget ikke vil finne sted i februar. Ifølge valgkommisjonen skal valget nå trolig holdes 10. mars.

Lederen for aktivistene, Nuttha Mahattana, lovte at de skal være mannsterkt på plass lørdag for å kreve at valget holdes senest i mars.

Valget må holdes innen 9. mai i henhold til en lov om hvordan overgangen fra militærstyre til demokrati skal skje. Nuttha sier hun frykter at myndighetene ikke skal klare å holde valget innen denne fristen om ikke planene snart blir klare.

– I så fall vil vi ikke ha noe igjen, ingen gyldig vei fram mot demokrati, sier hun.

Ifølge juntaen skyldes den siste utsettelsen at et valg i februar ville ha forstyrret arbeidet med å forberede kroningen av den nye kongen 4. mai.

