– Frankrike vil ha fortsatt militær tilstedeværelse i Midtøsten

Utenriks

– Tilbaketrekningen fra Syria kunngjort av vår amerikanske venn, kan ikke få oss til å vike fra vårt strategiske mål, å utslette Daesh, sa presidenten i en tale i en militærbase i Toulouse. Daesh er et arabisk akronym for IS.

Frankrike har utplassert 1.200 soldater i Syria i kampen mot IS. Landet har deltatt i kamphandlinger gjennom luftangrep, artilleri og spesialstyrker.

– Kampen er ikke over. Vi skal de neste månedene evaluere vår globale militære oppstilling, men vi vil fortsatt være forpliktet til målet om stabilitet i Midtøsten. Å haste mot tilbaketrekning, ville vært en tabbe, sa han.

USAs president Donald Trump kunngjorde før jul uttrekking av de 2.000 amerikanske soldatene i Syria. Han begrunnet det med at IS i hovedsak er blitt bekjempet. Men IS kontrollerer fortsatt små lommer ved elven Eufrat. Senest onsdag ble 16 personer drept i den syriske byen Manbij, blant dem fire amerikanere, etter et angrep som IS har påtatt seg ansvar for.

