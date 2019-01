Medier: Nordkoreansk utsending har ankommet Washington

Utenriks

Utsendingen Kim Yong-chol, som også er viseformann i det nordkoreanske kommunistpartiets sentralstyre, skal ha med seg et brev fra leder Kim Jong-un. Brevet skal leveres til Trump, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Han er også ventet å møte USAs utenriksminister Mike Pompeo. Ifølge Yonhap var det USAs fremste Nord-Korea utsending, Stephen Biegun, som mottok utsendingen etter at han landet fra Beijing.

Nyhetsbyrået spekulerer i at partene, etter et møte fredag, kan kunngjøre dato for et nytt toppmøte i sommer.

Kun timer før Nord-Koreas utsending landet i Washington torsdag, understreket Trump under en lansering av USAs fornyelse av sitt missilforsvar, at Nord-Korea utgjorde en «ekstraordinær trussel».

Kim og Trump møttes under et historisk toppmøte i Beijing i juni. Kim lovet den gang et atomvåpenfritt Nord-Korea, men samtalene mellom landene har siden sett ut til å stagnere.

(©NTB)